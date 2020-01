L’avventura di Emre Can alla Juventus sembra ormai arrivata al capolinea. Il centrocampista tedesco non è mai stato preso in grande considerazione da Maurizio Sarri, scivolando indietro nelle gerarchie del tecnico ex Chelsea e Napoli. Emre Can si è spesso lamentantato del suo scarso minutaggio e una sua partenza potrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio. Secondo il Mirror infatti, Carlo Ancelotti avrebbe individuato nel centrocampista della nazionale tedesca il rinforzo ideale per la mediana del suo Everton: l’offerta da presentare alla Juventus sarebbe di circa 35 milioni di euro.

