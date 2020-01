Il calciomercato invernale sta finendo ed Emre Can sembra essersi deciso: l’addio alla Juventus è ad un passo. Il centrocampista tedesco si trasferirà in Bundesliga, vestendo la maglia del Borussia Dortmund. L’ex Liverpool, finito ai margini del progetto bianconero, permetterà alla Juventus di incassare 30 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto, cifra che il club giallonero ha ottenuto grazie alla cessione di Paco Alcacer al Villarreal (23 milioni). Nelle prossime ore sono previste le visite mediche che daranno il via libera alle firme.

Valuta questo articolo