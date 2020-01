La Juventus non molla la pista Rakitic, il club bianconero continua a lavorare con il Barcellona sullo scambio tra il croato e Bernardeschi, ma restano ancora alcuni ostacoli da superare.

Il nodo riguarda il conguaglio che la società campione d’Italia ha chiesto ai blaugrana per lasciar partire il giocatore italiano, una cifra importante in considerazione del valore del giocatore. La prima offerta è stata rispedita al mittente, tocca al Barça alzarla per avvicinarsi così alla fumata bianca.

Valuta questo articolo