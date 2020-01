Resta ancora in piedi la trattativa tra Juventus e Borussia Dortmund per la cessione di Emre Can, il club bianconero è in attesa di un’altra offerta da quello tedesco, che dovrebbe formalizzarla nelle prossime ore.

Raggiunto un accordo con il centrocampista tedesco, il Dortmund potrebbe spingersi a 30 milioni più bonus per convincere la Juve a privarsi di Emre Can, ormai ai margini del progetto tecnico bianconero. Resta infine da capire se, con i soldi derivanti dalla cessione dell’ex Liverpool, Paratici tornerà sul mercato per reinvestirli oppure no.

