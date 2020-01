Giornata di visite mediche in casa Inter, il protagonista è Victor Moses arrivato ieri sera a Milano per definire il suo trasferimento in nerazzurro.

Reduce dal prestito al Fenerbahce, l’esterno di proprietà del Chelsea ha iniziato alle 7.30 di questa mattina una serie di controlli approfonditi, utili alla società di Suning per valutare l’integrità del giocatore, tenuto ‘nascosto’ e non pubblicizzato per evitare un altro caso Spinazzola. Mentre Moses svolge i test medici, i suoi agenti e il legali di fiducia stanno definendo i dettagli del suo contratto, che verrà poi firmato presso la sede dell’Inter una volta ultimate le visite.

