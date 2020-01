Ufficializzato Ashley Young, rimasto però fuori dalla lista dei convocati per il match di Lecce, l’Inter continua a lavorare sul mercato per chiudere le altre operazioni in corso.

L’obiettivo principale di Marotta è senza dubbio Christian Eriksen, profilo individuato per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. La distanza tra domanda e offerta è ancora importante, l’Inter offre 15 ma il Tottenham chiede 20: un gap di 5 milioni che potrebbe assottigliarsi nei prossimi giorni. Entro giovedì infatti i nerazzurri vogliono chiudere, facendo dunque arrivare in Italia il danese per la partita con il Cagliari. Per quanto riguarda Moses infine, l’Inter sta aspettando di far uscire Politano, così da liberare un posto per l’esterno del Chelsea, con cui sono stati già raggiunti tutti gli accordi.

