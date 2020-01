Sfumato definitivamente Vidal dopo l’esonero di Valverde a Barcellona, l’Inter ha deciso di concentrare tutti i propri sforzi su Christian Eriksen, giocatore scelto per rinforzare il centrocampo di Conte.

Sono arrivati nelle ultime ore dei segnali positivi dall’agente del calciatore, che a metà settimana dovrebbe tornare in Italia per sedersi nuovamente ad un tavolo con i dirigenti dell’Inter. Andrà trovata la quadratura del cerchio sugli aspetti economici, prima di lanciare l’assalto definitivo al Tottenham, che chiede 20 milioni per lasciar partire a gennaio Eriksen.

