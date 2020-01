E’ diventata senza dubbio la trattativa di questa sessione di mercato, l’Inter e il Tottenham non smettono di trattare per quanto riguarda il futuro di Christian Eriksen, oggetto del desiderio dei nerazzurri.

I contatti tra le due società sono continui e costanti, manca al momento l’accordo sulla valutazione del giocatore, considerando che gli Spurs chiedono 20 milioni e l’Inter invece punta ad uno sconto. Eriksen ha già fatto sapere di voler andare via per trasferirsi in Italia, dunque i nerazzurri puntano sulla volontà del danese per forzare la mano e ottenere un prezzo di favore, anche se non sarà affatto semplice.

