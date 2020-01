Chiuso il girone d’andata ieri sera con il pari interno arrivato contro l’Atalanta, l’Inter torna ad occuparsi adesso di mercato, provando a chiudere le operazione imbastite nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda Ashley Young, la trattativa sembra sul punto di giungere alla fumata bianca, le parti sono sempre più vicine e nelle prossime ore tenteranno di accordarsi sull’indennizzo che il Manchester United dovrà incassare. Per Giroud resta la distanza di un milione tra domanda e offerta, un gap irrisorio che potrebbe chiudersi già ad inizio settimana. Sul fronte Eriksen infine sale la fiducia, l’agente non ha ancora risposto alla proposta dell’Inter, ma se dovesse essere positiva allora i dirigenti nerazzurri aumenteranno il pressing con il Tottenham per chiudere subito.

Valuta questo articolo