Sfumato Kulusevski, pronto ad accasarsi alla Juventus dal prossimo giugno, l’Inter prova a riscattarsi lanciandosi sulle tracce di Christian Eriksen.

Il centrocampista del Tottenham si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno 2020, dunque può già al momento accordarsi con qualsiasi club, per questo motivo l’Inter si è mossa per battere la concorrenza, avviando i primi contatti con il Tottenham. Il danese non vuole rinnovare con gli Spurs, dunque il club inglese preferirebbe venderlo subito piuttosto che perderlo in estate senza incassare nemmeno un euro. Dal canto suo, la società di Suning preferirebbe investire denaro nella sessione che sta per iniziare su un giocatore come Vidal, considerandolo al momento più funzionale al gioco di Conte. Nel caso in cui la trattativa con il Barcellona non dovesse sbloccarsi, allora le carte in tavola potrebbero cambiare.

