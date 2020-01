“Eriksen domani giocherà. Sta provando a dare del suo meglio, ma è normale che non sia totalmente concentrato da qui al 31 gennaio“. Josè Mourinho gela così l’Inter in merito all’affare Eriksen. Il centrocampista danese si è promesso ai nerazzurri, ma nonostante l’ottimismo del ds Piero Ausilio, la trattativa non si è ancora chiusa ed Eriksen continua a scendere in campo con il Tottenham. “Se sono fiduciosi è perchè sono pronti a farci un’offerta, cosa che non è ancora avvenuta – la replica dello Special One – Quando vedo parlare le persone, specialmente quelle con responsabilità, mi sorprendo. Ancora non capisco questo ottimismo. Già da qualche partita sento dire che sarà la sua ultima al Tottenham ma domani giocherà ancora“.

Valuta questo articolo