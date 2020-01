Jose Mourinho bacchetta Antonio Conte. Il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa parlando delle parole del collega italiano dei giorni scorsi sulla possibilità di far arrivare all’Inter Eriksen.

“Conte ha parlato pubblicamente di Eriksen, mostrandosi ottimista, ma penso che non dovremmo parlare dei giocatori di altri club fino a quando non diventano nostri giocatori. Quando mi chiedete del giocatore A, B o C, come posso parlare di giocatori che non sono miei? Non ho detto niente e penso che sia il modo migliore di comportarsi, di proteggere tutti, i club e il giocatore. Ma quando vedo gente con delle responsabilità parlare di Eriksen….“, ha dichiarato Mourinho.

