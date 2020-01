“Confermato lo scambio Spinazzola-Politano? No, sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di mercato“. Con queste parole l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro ai microfoni di Rai Sport nel prepartita di Inter-Cagliari di Coppa Italia. “Sta a noi cogliere le migliori opportunità per migliorare questo gruppo – ha proseguito – Bisogna puntare in alto ma facendolo con trasparenza perché è giusto così“.

