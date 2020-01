Dopo aver visto Dejan Kulusevski unirsi, a sorpresa, alla Juventus, l’Inter è costretta a depennare un altro nome dalla lista degli acquisti. Il centrocampista tedesco Julian Weigl, profilo seguito da Ausilio e Marotta per la mediana nerazzurra, ha deciso di trasferirsi al Benfica. Il club portoghese ha versato 20 milioni di euro nelle casse del Borussia Dortmund con il quale Weigl ha giocato 172 partite in 4 anni, segnando 4 gol. Weigl ha salutato così il club giallonero: “avrò sempre il Borussia nel cuore, e tantissime grazie al club e ai miei compagni per tutti questi anni“.

