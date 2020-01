Christian Eriksen si avvicina sempre più all’Inter, il centrocampista danese si è presentato nella giornata di ieri al cospetto di Daniel Levy, presidente del Tottenham, per ribadire la propria volontà di trasferirsi in Italia.

Una presa di posizione netta, che spinge la trattativa ancora di più verso la fumata bianca. Marotta e Ausilio stanno cercando di strappare uno sconto sui 20 milioni chiesti dagli Spurs ma, nel caso in cui la cifra non dovesse abbassarsi, l’Inter verserebbe l’intero importo così da regalare a conte un rinforzo di primo piano per il proprio centrocampo. Domani ci sarà un altro incontro questa volta tra gli agenti di Eriksen e il Tottenham, un colloquio nel quale verranno definiti gli aspetti economici per l’uscita dal contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2020.

