“Se tutte le condizioni saranno soddisfatte, Giroud potrebbe partire a gennaio“, si è espresso così Frank Lampard in merito alla possibile cessione di Olivier Giroud. L’allenatore del Chelsea ha impiegato il bomber francese appena 5 volte in 22 giornate di Premier League, solo 2 da titolare, ritenendo Giroud una pedina non fondamentale per la rosa della squadra. In conferenza stampa, Lampard ha spiegato che il giocatore, finito nel mirino dell’Inter da diverso tempo, può partire già a gennaio: “non ci sono aggiornamenti ma ho parlato con lui. Se ci sono le condizioni, se si tratta di qualcosa che vuole davvero fare e funziona per il club, per me e per la squadra, allora è qualcosa che potrebbe accadere. Vedremo“.

