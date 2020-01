Quella di oggi si preannuncia una giornata decisiva per il futuro di Christian Eriksen, Inter e Tottenham torneranno a lavorare incessantemente in queste ore per definire il trasferimento del danese, che martedì si è esposto con il proprio club ammettendo di voler andare via.

L’agente del giocatore incontrerà a Londra gli Spurs, mentre l’intermediario dell’operazione sarà a Milano per discutere con l’Inter. Un filo diretto dunque sull’asse Italia-Inghilterra per provare a sbloccare l’affare, che va avanti ormai da parecchi giorni.

