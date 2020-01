L’Inter continua a tenere il passo della Juventus in campionato, ma dal mercato di gennaio dovranno arrivare necessariamente dei rinforzi. Secondo il ‘Mirror’, i nerazzurri avrebbero già presentato un’offerta da 23.5 milioni di euro al Tottenham per Christian Eriksen, centrocampista danese in scadenza di contratto in estate. Il Tottenham eviterebbe così di perdere il giocatore gratuitamente e potrebbe investire la somma guadagnata per l’assalto a Thomas Lemar, gioiellino francese che all’Atletico Madrid sta vivendo una stagione opaca.

In casa Inter però sembrano esserci delle divergenze sull’acquisto di Christian Eriksen: se da una parte Marotta infatti ritiene il calciatore utile tanto nel presente quanto anche per il futuro (ha 27 anni, ndr), Conte preferirebbe un suo fedelissimo come Arturo Vidal, accompagnato magari da Olivier Giroud come attaccante di scorta.

Valuta questo articolo