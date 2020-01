Va bene tutto, ma non al 25 gennaio. Josè Mourinho si è dimostrato piuttosto infastidito per le tempistiche dell’operazione Eriksen-Inter. Il tecnico portoghese ha rifilato una frecciatina ai nerazzurri criticando il troppo tempo perso per chiudere l’operazione che lascia al Totteham solo pochi giorno per tappare il buco lasciato dal top player danese: “voglio solamente precisare che questa situazione non sarebbe dovuta capitare il 25 gennaio. E non è colpa del Tottenham. L’unica cosa che posso dire di Eriksen è che, da quando sono arrivato, si è comportato sempre in maniera molto ma molto professionale. Il Tottenham è l’ultimo a dover essere biasimato per questa situazione ma essere in questa situazione il 25 gennaio non è carino“.

