Inter scatenata sul mercato, tanti gli obiettivi nel mirino del club nerazzurro, che prova a rendere ancora più forte la rosa di Antonio Conte.

Raggiunta l’intesa con gli agenti di Giroud ma non con il Chelsea, la società di Zhang sta provando adesso ad intensificare i contatti con Eriksen, anche lui in scadenza di contratto con il Tottenham. Nei prossimi giorni il procuratore del danese sarà in Italia per parlare con i dirigenti dell’Inter, così da capire la fattibilità dell’affare nella finestra di gennaio. In caso di fumata nera, tutto verrà rimandato a giugno, quando il centrocampista si libererà a zero. Per accelerare i tempi, l’Inter potrebbe mettere sul piatto Vecino come contropartita tecnica, un’idea che il Tottenham valuterà nei prossimi giorni.

