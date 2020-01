Gennaio 2020 è finalmente arrivato e con esso anche i rumor di calciomercato che ci accompagneranno per tutta la sessione invernale. L’Inter è una delle società più attive in Italia, pronta a riscattarsi dopo aver visto sfumare Kulusevski, passato alla Juventus. I nerazzurri cercano occasioni importanti, non di certo pedine utili solo nel breve periodo e che non aumentino il valore della rosa. Dalla Danimarca spunta una suggestione importante: secondo il giornale Ekstra Bladet, i nerazzurri avrebbero fatto un importante passo avanti verso Christian Eriksen. Mourinho, attuale allenatore della squadra londinese, non ha mai fatto mistero in merito al futuro del trequartista lontano dagli Spurs e l’Inter, secondo la stampa danese, sarebbe fortemente interessata al giocatore: il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi fra i 20 e i 30 milioni di euro.

