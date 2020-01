E’ partita l’offensiva dell’Inter per Olivier Giroud e Christian Eriksen, il direttore sportivo Ausilio è partito oggi con destinazione Londra per accelerare la chiusura delle due operazioni con Chelsea e Tottenham.

Gli accordi con i giocatori sono stati già raggiunti, vanno adesso accontentate le due società inglesi, riducendo quella forbice tra domanda e offerta che ancora persiste. Sono dunque ore decisive per il mercato dell’Inter, Ausilio conta di chiudere in fretta per regalare a Conte due rinforzi di spessore.

Valuta questo articolo