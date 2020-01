Perso Kulusevski, in attesa di capire chi sarà il nome nuovo della mediana fra Eriksen e Vidal e individuato in Giroud il profilo ideale dell’attaccante di scorta da regalare ad Antonio Conte, l’Inter valuta attentamente alcuni nomi per aggiungere qualità ed esperienza sulle corsie laterali. Lazaro ha deluso profondamente, così come Asamoah e Biraghi, mai andati oltre il compitino. I nerazzurri hanno messo nel mirino Ashley Young, terzino inglese in grado di giocare su entrambe le fasce. Secondo Gianluca Di Marzio, il calciatore avrebbe già espresso il suo gradimento per l’Inter che adesso dovrà trattare con il Manchester United: i ‘Red Devils’ rischiano di perdere il calciatore a zero in estate e potrebbero liberarlo già a gennaio in cambio di un indennizzo.

