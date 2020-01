L’Inter si candida ad essere la squadra italiana regina del mercato invernale. I nerazzurri, in lotta con la Juventus per la vetta della Serie A, sono pronti a rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione. Il primo colpo è arrivato nelle ultime ore: Ashley Young sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno inglese è atteso a Milano nella giornata di domani per le visite mediche: al Manchester United andrà un indennizzo di 1.5 milioni per averlo liberato subito, senza aspettare la naturale scadenza del contratto in estate.

La coppia Ausilio-Marotta è pronta a chiudere altri due colpi nei prossimi giorni. Per Christian Eriksen la forbice fra domanda e offerta si sta assottigliando: il Tottenham chiede 20 milioni, l’Inter ne offre 15 e con un piccolo sforzo extra si può chiudere. Olivier Giroud invece è ormai cosa fatta: l’attaccante, che non rientra più nei piani del Chelsea, è pronto a riabbracciare Conte.

