Oggi sarà la giornata decisiva per capire se lo scambio tra Inter e Roma che coinvolge Politano e Spinazzola si chiuderà, dopo gli ostacoli sorti negli ultimi giorni. Ieri le due società avevano trovato un nuovo accordo, messo di nuovo in discussione in serata dalle richieste dei nerazzurri.

Nella giornata odierna si dovrà risolvere tutto in un verso o nell’altro e, in caso di fumata nera, i giocatori dovranno tornare nelle rispettive città. L’Inter non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata, per questo motivo ha già individuato l’eventuale sostituto nel caso in cui non arrivasse Spinazzola. Si tratta di Victor Moses, esterno di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahce. Conte conosce benissimo il giocatore, avendolo allenato ai blues e facendogli vivere la migliore stagione della sua carriera. Abramovich chiede 10 milioni, ma Marotta ha intenzione di prelevarlo eventualmente solo in prestito.

