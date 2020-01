In attesa di chiudere l’affare Eriksen, raffreddatasi ormai la pista che porta ad Arturo Vidal, l’Inter sembra aver individuato un nome nuovo da aggiungere al proprio centrocampo. I nerazzurri hanno messo nel mirino Allan, centrocampista che al Napoli sta vivendo un momento particolarmente negativo. Il mediano brasiliano, trattenuto a forza la scorsa stagione quando sulle sue tracce c’era il PSG, quest’anno è stato uno dei leader dell’ammutinamento post Salisburgo, è stato in aperto contrasto con la dirigenza e la tifoseria partenopea. L’Inter è pronta ad esaudire la sua volontà di cambiare aria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri vorrebbero proporre uno scambio con Vecino, magari accompagnato da un conguaglio. La trattativa è ancora in fase embrionale: nè il Napoli, nè Vecino, hanno ancora espresso il rispettivo gradimento.

