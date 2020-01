Una trattativa lunghissima, che sembra adesso essere vicinissima alla fumata bianca. L’Inter ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per Christian Eriksen, intesa trovata tra le due società che stanno adesso limando gli ultimi dettagli.

Il danese si trasferisce a titolo definitivo in nerazzurro per la cifra di 20 milioni bonus compresi, la prossima settimana Eriksen arriverà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l’Inter.

