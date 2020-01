Il secondo weekend del 2020 si apre all’insegna delle grandi emozioni DAZN. La Serie A TIM è ancora l’indiscussa protagonista del fine settimana in attesa del ritorno in campo della Serie BKT.

La diciannovesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 11 gennaio alle 20:45 con Inter-Atalanta (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). Una sfida decisamente interessante con i padroni di casa che vogliono proseguire la corsa allo scudetto e con i bergamaschi che tornano a San Siro dopo le notti gloriose in Champions League determinati a portare a casa punti importanti e non allontanarsi dalla vetta della classifica.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 12 gennaio sarà Udinese-Sassuolo. I ragazzi di De Zerbi arrivano in Friuli pronti a portare a casa tre punti importanti e non smentire la tradizione che li vede vincitori di 9 match su 12 disputati contro l’Udinese. Alle 15:00 è il turno di Sampdoria-Brescia: un match fondamentale per entrambe le squadre che durante l’ultima giornata del girone d’andata contano su una vittoria al Ferraris per scongiurare la minaccia di retrocessione.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Ligue 1 e EFL Championship, spicca PSG-Monaco (domenica alle 21:00), con i parigini in ottima forma che continuano inarrestabili la loro corsa verso il titolo.

Valuta questo articolo