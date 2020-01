Il calcio francese è in lutto per la morte di Nathaël Julan, attaccante 23enne del Guingamp deceduto nella giornata di oggi a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto lo scorso 30 dicembre. Di ritorno dall’allenamento, il giocatore transalpino ha perso il controllo della propria auto nei pressi di Pordic, ferendosi gravemente.

Immediatamente trasportato in ospedale, Julan è spirato nella serata di oggi, gettando nel dolore i familiari e l’intera società del Guingamp. Sotto shock uno dei suoi compagni di squadra, che ha assistito all’incidente essendo al volante di un altro veicolo.

