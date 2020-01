I rossoneri ritrovano il loro Ibrahimovic: il calciatore svedese ha segnato oggi il suo primo gol col Milan dopo il ritorno in rossonero. Dopo la prima sfida della settimana scorsa, servita ad Ibra per prendere confidenza con la squadra, lo svedese ha segnato oggi, a distanza di 7 anni e 8 mesi dall’ultimo gol in Serie A, contro il Cagliari. Al 64′ Ibrahimovic ha regalato al Milan il gol del raddoppio dopo la rete di Leao.

