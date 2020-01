L’espulsione di Balotelli non è andata giù a Massimo Cellino, il presidente del Brescia ha attaccato duramente l’operato degli arbitri nei confronti della propria squadra, facendo riferimento ai numerosi errori che Torregrossa e compagni hanno dovuto subire.

Presente in Lega per l’Assemblea, il numero uno del club lombardo ha sottolineato: “spero che alla fine dell’anno si equipari tutto. Ma ad oggi mi sembra assurdo quello che sta succedendo alla mia squadra. Tutte le espulsioni, rigori, cartellini gialli che ha avuto la mia squadra e siamo quella che ha fatto meno falli di tutti. Ultimamente non finiamo la partita in undici, non abbiamo un rigore a favore. Siamo molto sfortunati, può darsi. Speriamo finisca questa sfortuna. Parliamo di tante cose ma la realtà è che la nostra squadra sta cercando di dare il massimo, abbiamo tanti ragazzi giovani, tanti italiani, onoriamo i conti, non ci piace neppure star zitti“.

Cellino ha poi rincarato la dose: “questo campionato è un po’ confuso. Io ne ho viste tante nel calcio ed è difficile paragonare questo campionato a tanti altri. Il match con il Milan? Spero in una gara in cui si possa giocare a pallone e non si debba recriminare a fine gara di nulla“.

