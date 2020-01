Sandro Tonali sarà senza dubbio l’oggetto del desiderio della prossima estate, il centrocampista del Brescia infatti è finito nel mirino dei top club europei che, tra pochi mesi, si lanceranno in un’asta senza esclusione di colpi.

Il presidente Cellino, che non ha aperto ad una cessione in questa finestra di mercato, si sfrega già le mani pensando alla cifra a cui le squadre in lizza per Tonali potrebbero spingersi. In Italia ci sono in prima fila Inter e Juventus, che dovranno fare i conti con Paris Saint Germain e Manchester City, pronte a fare carte false per il giocatore assistito da Beppe Bozzo.

Valuta questo articolo