Importante riconoscimento per il campione internazionale IBF dei pesi supermedi Daniele Scardina: è stato scelto dagli Italian Sportrait Awards come candidato al premio “Rivelazione dell’anno” insieme al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, al tennista Matteo Berrettini, al mezzofondista Yemaneberhan Crippa ed al tuffatore Lorenzo Marsaglia. Il vincitore del premio sarà scelto dal pubblico votando sul sito Italiansportraitawards.it. Per votare, bisogna cliccare sulla pagina Categorie, poi su Rivelazione Uomini e infine su Vota posto sotto la foto del candidato.

Questo il commento del presidente della Opi Since 82 Salvatore Cherchi: “Ci fa molto piacere che Daniele sia candidato ad un premio tanto prestigioso. Con Matchroom Boxing Italy e con DAZN stiamo lavorando alla manifestazione in cui Daniele difenderà il titolo, il prossimo 28 febbraio a Milano.”

Il 28 febbraio all’Allianz Cloud di Milano, Daniele Scardina (18-0 con 14 vittorie per KO) combatterà nel main event della manifestazione organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta. Daniele difenderà il titolo internazionale IBF contro il francese Andrew Francillette (21-2 e 1 pari) sulla distanza delle 10 riprese.

I biglietti per la manifestazione del 28 febbraio all’Allianz Cloud sono disponibili su TicketOne.it. Si possono acquistare anche presso la Opi Gym in Corso di Porta Romana 116/A (telefono 02-89452029). Questi i prezzi che comprendono i diritti di prevendita: 60 Euro (bordo ring), 25 Euro (tribuna centrale) e 20 Euro (tribuna laterale).

Valuta questo articolo