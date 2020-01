Episodio incredibile accaduto durante la sfida fra Boston Celtics e San Antonio Spurs. La tifoseria di casa non ha preso bene la dubbia espulsione di Kemba Walker, protestando animatamente. Un tifoso in particolare ha perso le staffe, lanciando sul parquet una bottiglia contenente una bibita che ha sfiorato la panchina. L’uomo è stato individuato ed arrestato.

Dura la reazione di coach Brad Stevens nel post partita: “sono sicuro che i Celtics abbiano già risolto la situazione con questo personaggio. Nel frattempo mi scuso con gli Spurs per quello che è successo dagli spalti e per l’oggetto lanciato sul parquet. Ho detto a Popovich che mi è davvero dispiaciuto avergli fatto vivere questa cattiva esperienza qui a Boston. Spero che questa persona venga bannata per sempre da tutte le Arene NBA“.

Kemba got ejected after a hard foul and then a Boston fan threw a beer onto the court 😳 pic.twitter.com/FnHlzPZQbp — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 9, 2020

