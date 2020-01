Splendida notizia per Usain Bolt e la fidanzata Kasi Bennett, la coppia infatti è in attesa di un figlio, come annunciato dall’ex sprinter giamaicano sui social.

Il post ritrae la dolce metà del pluriompionico in dolce attesa con un abito rosso fuoco, con a corredo una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “voglio dirvi che sta per arrivare un re o una regina…“.

