La squadra di bob su pista artificiale nuovamente impegnata questa settimana in Coppa del mondo, che fa tappa sulla pista francese di La Plagne, in Savoia. Il direttore tecnico Omar Sacco ha convocato otto atleti: Patrick Baumgartner (diciannovesimo nel bob a quattro e ventunesimo nel bob a due settimana scorsa a Winterberg), Alessandro Fierro, Costantino Ughi, Lorenzo Bilotti e Alex Verginer fra i maschi e Tania Vicenzino (all’esordio assoluto sul massimo circuito), Anna Schenk e Silvia Taini fra le donne. Il programma si aprirà sabato 11 gennaio con il bob a due femminile alle ore 10 e quello maschile alle ore 13, domenica 12 gennaio toccherà invece al bob a quattro. Tutte le gare verrano trasmesse in diretta streaming sul canale web della Federazione Internazionale www.ibsf.org.