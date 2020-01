Dorothea Wierer ha concluso al quarto posto anche la seconda gara individuale disputata sul tracciato di Oberhof, in Germania. La sappadina, che aveva centrato la medesima posizione nella sprint di venerdì, ha disputato una Mass Start positiva con cinque errori al poligono e un distacco finale pari a 1’08″8 dalla vincitrice finlandese Kaisa Makarainen, quasi perfetta nelle serie di tiro (un solo errore) e al primo successo stagionale. La seguono a poco più di 30 secondi due norvegesi, ossia Tiril Echoff e Marte Roeiseland. Buoni segnali arrivano anche da parte di Lisa Vittozzi, in crescita e a nona al traguardo con un ritardo di 1’50″7. Nella classifica generale resta in vetta la Wierer con 390 punti, 9 lunghezze in più rispetto alla Eckhoff. Il prossimo appuntamento è ancora in Germania ma a Ruhpolding, dove ad aprire le danze sarà proprio una sprint femminile nella giornata del 15 gennaio.

Ordine d’arrivo Mass Start 12,5 km femminile Oberhof (Ger):

1. MAKARAINEN Kaisa FIN 1 39:58.9

2. ECKHOFF Tiril NOR 4 +30.2

3. ROEISELAND Marte Olsbu NOR 3 +35.0

4. WIERER Dorothea ITA 5 +1:08.8

5. HERRMANN Denise GER 6 +1:25.0

6. OEBERG Hanna SWE 5 +1:38.0

7. KRYUKO Iryna BIE 4 +1:40.7

8. HAECKI Lena SUI 8 +1:49.7

9. VITTOZZI Lisa ITA 5 +1:50.7

10. INNERHOFER Katharina AUT 7 +1:52.0