Tiril Eckhoff non ha alcuna voglia di fermarsi. Dopo il successo nella sprint di mercoledì, la norvegese fa sua anche la gara ad inseguimento di scena a Ruhpolding staccandosi nella classifica generale. La 29enne può ora vantare 41 punti di vantaggio su su Dorothea Wierer, quest’oggi non al top della forma. L’altoatesina è tornata ad essere fallosa al poligono penalizzando fortemente la sua prova: la graduatoria finale la vede 20esima ad oltre due minuti dalla vetta. Meglio di lei hanno fatto Paulina Fialkova, seconda a 46″3 e la svedese Hanna Oeberg, che ha conquistato il terzo gradino del podio. Indietro e fuori dalla zona punti le altre tre azzurre in gara: Lisa Vittozzi è 41esima a 3’24″2, due piazze davanti a Federica Sanfilippo con quattro errori a referto. Michela Carrara non è andata oltre la 58esima piazza.

Ordine d’arrivo Pursuit 10 km femminile Cdm Ruhpolding (Ger):

1. ECKHOFF Tiri NOR 1 34:08.7

2. FIALKOVA Paulina SVK 2 +46.3

3. OEBERG Hanna SWE 2 +55.1

4. SKOTTHEIM Johanna SWE 1 +57.3

5. PERSSON Linn SWE 1 +1:02.6

20. WIERER Dorothea ITA 5 +2:05.3

41. VITTOZZI Lisa ITA 6 +3:24.2

43. SANFILIPPO Federica ITA 4 +3:40.5

58. CARRARA Michela ITA 6 +5:59.6