Quentin Fillon Maillet si è imposto nella Mass Start maschile di Pokljuka che sta ospitando l’ultima giornata di gare di Cdm. Il francese, sempre nel gruppo dei migliori nel corso della prova, ha superato tutti gli avversari nel quarto poligono dove non ha commesso alcun errore, acquisendo così il giusto vantaggio per arrivare al traguardo in solitaria. Dietro di lui c’è un gruppo di quattro biatleti arrivato compatto nel finale: Benedikt Doll e Johannes Boe sono riusciti ad avere la meglio in volata spedendo così Vetle Christiansen e Martin Fourcade fuori dal podio. L’azzurro Lukas Hofer ha concluso la gara tra i migliori dieci perdendo qualcosa esclusivamente nelle due frazioni conclusive: il decimo posto in graduatoria è soddisfacente soprattutto se si considera la grande precisione nelle serie di tiro con solo due errori a referto. Una notizia positiva per il 30enne che ha confermato ancora una volta di aver ritrovato la forma migliore a poco meno di venti giorni dai Mondiali di Anterselva. Molto più indietro invece Dominik Windisch, 27esimo a 2’43″8.

Ordine d’arrivo Mass Start 15 km maschile Cdm Pokljuka (Slo):

1. FILLON MAILLET Quentin FRA 1 36:21.5

2. DOLL Benedikt GER 1 +10.0

3. BOE Johannes Thingnes NOR 2 +10.3

4. CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 +10.6

5. FOURCADE Martin FRA 1 +10.8

6. BJOENTEGAARD Erlen NOR 2 +21.4

7. DALE Johannes NOR 2 +39.8

8. EDER Simon AUT 0 +42.8

9. BOE Tarjei NOR 2 +43.5

10. HOFER Lukas ITA 2 +1:05.4

27. WINDISCH Dominik ITA 5 +2:43.8