La Norvegia ha trionfato nella staffetta femminile di Ruhpolding, terzo appuntamento della tappa tedesca di Cdm. Grazie ad una gara in crescendo, il team scandinavo ha avuto la meglio sulla Francia, bruciata nella frazione finale nonostante un errore in meno dal poligono. Terzo posto per la Svizzera, distante 20″7 al traguardo. Prova in chiaroscuro quella dell’Italia, settima con dieci errori a referto: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono state praticamente perfette, un po’ meno Michela Carrara e Federica Sanfilippo, entrambe non nella giornata migliore. Il risultato finale è comunque da considerare positivo: per le azzurre infatti, è il miglior risultato stagionale nella specialità. Le donne torneranno di nuovo protagoniste nella giornata di domenica, quando si svolgerà una prova d’inseguimento di 10 km.

Ordine d’arrivo staffetta femminile Cdm Ruhpolding (Ger):

1. NORVEGIA 0+9 1:08:46.4

2. FRANCIA 0+8 +10.7

3. SVIZZERA 0+4 +20.7

4. GERMANIA 2+4 +31.7

5. SVEZIA 0+11 +54.3

7. ITALIA (Vittozzi L./Carrara M./Wierer D./Sanfilippo F.) 0+10 +59.7

Valuta questo articolo