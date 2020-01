Denise Hermann ha vinto meritatamente la 15 km femminile disputata sul circuito sloveno di Pokljuka valida per la Cdm. La 31enne tedesca, pulita al poligono, ha regolato nettamente tutte le avversarie rifilando quasi un minuto alla prima inseguitrice, la svedese Hanna Oeberg, seconda e a podio insieme ad Anais Bescond. Quest’ultima, con zero errori, ha superato di soli sei secondi l’azzurra Lisa Vittozzi, quarta e al miglior risultato stagionale. La sappadina, venti su venti al tiro, ha disputato una prova pressochè perfetta e appare in crescendo di forma verso i Mondiali di Anterselva, al via giovedì 13 febbraio.

Le serie in piedi hanno invece tradito Dorothea Wierer, oggi 23sima e stranamente fallosa al poligono con quattro errori. L’ottima prestazione sugli sci non ha aiutato l’altoatesina, la quale può però consolarsi con il risultato di Tiril Eckhoff. La norvegese si è fermata in 18esima posizione, non riuscendo quindi a guadagnare tanti punti in ottica classifica generale. Il distacco adesso ammonta a 47 punti, ampiamente recuperabile, mentre è da segnalare la rimonta di Hanna Oeberg, che balza così al terzo posto. Recupera posizioni anche Vittozzi, dodicesima a solo 10 lunghezze dal decimo posto della finlandese Kaisa Makarainen

Buon risultato per Federica Sanfilippo, 31esima a 5’09″0, mentre Michela Carrara è 59esima con un ritardo di 7’19″4 e quattro errori. Dopo le staffette di sabato, le donne torneranno protagoniste singolarmente nella giornata di domenica in una Mass Start programmata per le ore 15.