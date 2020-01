Qualche piccolo cambiamento nella squadra azzurra che affronta la quinta tappa di Coppa del mondo sulla pista tedesca di Ruhpolding. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara fra le donne e Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Daniele Cappellari fra gli uomini, quest’ultimo assente nel precedente fine settimana a Oberhof, dove invece avevano gareggiato Thierry Chenal e Saverio Zini.

Ricordiamo che Wierer comanda la classifica generale con 390 punti (ed è leader anche nella sprint) davanti a Tiril Eckhoff con 381 e Ingrid Tandrevold con 305, Vittozzi è quindicesima con 196. A Oberhof si disputeranno mercoledì 15 gennaio una sprint femminile giovedì 16 una sprint maschile, venerdì 17 gennaio la staffetta femminile, sabato 18 gennaio la staffetta maschile e domenica 19 le due pursuit.

A Osrblie, in Slovacchia, è in programma invece una nuova tappa di Ibu Cup, che sostituisce la rinunciataria località polacca di Duszniki Zdroj. Al via Irene Lardschneider, Alexia Runggaldier, Eleonora Fauner, Rudy Zini, Mattia Nicase, Luca Ghiglione, Saverio Zini e Thierry Chenal, il programma propone mercoledì 15 gennaio staffetta singola mista e staffetta singola, venerdì 17 gennaio le sprint e sabato 18 gennaio le pursuit.

Valuta questo articolo