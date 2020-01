Il 2020 è un anno importante per BFGoodrich, marchio americano, acquisito dal Gruppo Michelin nel 1990che quest’anno celebra 150 anni di storia. Un brand con una storia importante, fatta di passione, spirito di conquista, di avventura, di competizione e di imprese leggendarie, ma che guarda al futuro con ambizioni importanti attraverso l’innovazione.

In occasione del suo 150° compleanno BFGoodrich® rinnova la gamma di pneumatici estivi, con due nuovi prodotti: BFGoodrich Advantage per berline e auto compatte e BFGoodrich Advantage SUV, destinato al mercato dei SUV, che ha raddoppiato i volumi negli ultimi dieci anni.

Questi nuovi pneumatici sono stati concepiti per soddisfare le esigenze dei consumatori che cercano un buon rapporto qualità-prezzo, fornendo prestazioni di ottimo livello in termini di sicurezza sul bagnato, comportamento e comfort di guida. BFGoodrich Advantage e BFGoodrich Advantage SUV rispondono alle aspettative degli automobilisti e migliorano le prestazioni rispetto alla precedente generazione.

Migliore controllo del veicolo con spazi di frenata ridotti ed un miglior comportamento

La nuova gamma Advantage consente di ottenere prestazioni migliorate sia su strada bagnata, con spazi di frenata ridotti (-2,4 m)1,sia su strada asciutta (-1,5 m) 1, grazie alla nuova mescola del battistrada e alla fascia interbloccante dei tasselli che riduce la mobilità della scultura.

Advantage SUV migliora le prestazioni con spazi di frenata ridotti su strada bagnata (-2,9 m) 3 e su strada asciutta (-1,1 m) 3.

Queste prestazioni classificano la nuova gamma al più alto livello di etichettatura europea in frenata sul bagnato (A). Le migliori prestazioni in aderenza e comportamento della nuova gamma Advantage derivano da una nuova mescola del battistrada e dai blocchi ampi sulla spalla. Il disegno asimmetrico del battistrada, con le due scanalature poste verso l’esterno, consente al pneumatico di seguire la traiettoria in fase di curva e di drenare l’acqua. Questo miglioramento è confermato dai tempi sul giro su un circuito bagnato che parlano di una riduzione del tempo sul giro 2 del 2%.

Un buon rapporto qualità-prezzo

L’offerta Advantage si posiziona nel segmento “Quality” offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, la nuova gamma utilizza una tecnologia con fascia interbloccante dei tasselli che riduce la mobilità della scultura, aumenta la rigidità del battistrada nella zona di contatto con il suolo che si traduce in una minore resistenza al rotolamento e, quindi, ad un minor consumo di carburante.

Kit adesivi per personalizzare la nuova gamma BFGoodrich

Su richiesta, i clienti potranno personalizzare i propri pneumatici ordinando i kit adesivi da applicare sul fianco con il logo del marchio.

Saranno disponibili tramite rivenditori specializzati e concessionari auto.

Dimensioni e disponibilità

Gamma BFGoodrich Advantage 120 sono le misure disponibili da 14 a 20 pollici nel corso del 2020; 15 misure in 14”; 23 in 15”; 33 in 16”; 31 in 17”; 10 in 18”; 7 in 19”; 1 in 20”



Gamma BFGoodrich Advantage SUV Nel 2020 saranno disponibili 23 misure da 16 a 19 pollici; 4 misure in 16”; 8 in 17”; 7 in 18”; 4 in 19”;



