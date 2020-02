L’Italia batte Portogallo e Spagna, due nazioni a forte vocazione golfistica, e si laurea “Best European Golf Destination 2019”. La “House of Swiss Golf”, azienda leader del green in Svizzera – con oltre 65.000 iscritti – ha premiato l’Italia come migliore destinazione turistica golfistica. Il riconoscimento è stato ritirato alla “Golfmesse” di Zurigo dal Presidente Enit Giorgio Palmucci e a votare sono stati 20.000 golfisti elvetici.

Un altro traguardo verso l’edizione italiana della Ryder Cup 2022, la super sfida Europa-Usa in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, a Roma, dal 30 settembre al 2 ottobre. La valorizzazione del territorio si conferma così uno dei punti centrali del progetto Ryder Cup 2022.

Già lo scorso ottobre il Belpaese – secondo uno studio Enit – era riuscito a entrare nella Top 5 internazionale delle mete preferite dei golfisti grazie a un’offerta vastissima che, da Nord a Sud, abbraccia tutto il territorio e punta sulla destagionalizzazione attraendo giocatori e appassionati da tutto il mondo.

