Pippo Inzaghi, nel corso della sua gloriosa carriera, ha imparato a ‘perdere’, del resto anche per un campione come lui, la sconfitta fa pur sempre parte del gioco. Anche se questa volta, ‘Superpippo’ non ha perso una partita, ma il suo… portafogli! L’attuale allenatore del Benevento ha smarrito il portafogli in un supermercato della città, ma fortunatamente una gentile signora di 56 anni lo ha ritrovato e lo ha consegnato ai carabinieri che lo hanno fatto avere all’ex attaccante del Milan.

