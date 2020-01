Boris Becker in versione opinionista, sta seguendo da vicino gli Australian Open, analizzando le varie vicissitudini dei protagonisti del primo Slam della stagione. L’ex tennista tedesco si è focalizzato negli ultimi giorni sulle nuove leve del tennis mondiale, ancora troppo condizionate dal paragone con i Big3.

“Si parla di una nuova generazione nel tennis maschile, ma in realtà per me la nuova generazione è andata avanti nel tennis femminile con Coco Gauff, Bianca Andreescu e Naomi Osaka. Nel tennis maschile credo manchi il coraggio per affrontare i top. Non credo sarebbe piacevole vedere Federer vincere a 45 anni contro dei tennisti giovani – le parole di Becker riportate da TennisWorld -. Bisogna essere critici verso i giovani e svegliarli! Sento tanti elogi per loro, ma in realtà non stanno vincendo niente. Questo non va bene“. Duro il pensiero di Becker, il quale non vede il giusto atteggiamento dai vari Zverev, Tsitsipas, Thiem e così via. I prossimi mesi saranno utili a questi tennisti per dare risposte tangibili a tali accuse.

