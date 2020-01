Il Bayern Monaco partirà per il Qatar senza Robert Lewandowski, l’attaccante polacco infatti non parteciperà al ritiro asiatico del club bavarese che si concluderà il prossimo 10 gennaio, rimanendo in Germania a curarsi dopo l’intervento all’inguine.

Secondo quanto riferito dalla Bild, il classe 1988 è stato esentato dalla tournèe insieme all’ex juventino Kingsley Coman, Niklas Suele e Javi Martinez, tutti infortunati e dunque indisponibili.

