Una notizia terribile scuote il mondo del basket, nel corso della notte si è spento Robert Archibald, ex giocatore della Scavolini Pesaro nella stagione 2004-2005. L’ex pivot è deceduto all’età di 39 anni per cause ancora sconosciute, che verranno accertate nelle prossime ore dalla polizia.

In carriera, Archibald ha giocato anche in NBA con le maglie di Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Orlando Magic e Toronto Raptors, diventando il primo scozzese a sbarcare nella Lega americana. In Spagna infine ha giocato con Valencia Joventut Badalona, Malaga e Saragozza.

