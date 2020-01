Giornata di verdetti per il massimo campionato italiano di basket: termina infatti il girone d’andata della Serie A con le prime otto squadre che si qualificano automaticamente per le Final Eight di Coppa Italia che si svolgeranno a Pesaro dal 13 al 16 febbraio.

Questi gli accoppiamenti:

(1) Virtus Bologna – (8) Venezia

(2) Sassari – (7) Brindisi

(3) Brescia – (6)Fortitudo Bologna

(4) Olimpia Milano – (5) Cremona

