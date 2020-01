Il Barcellona sembra aver chiuso bottega, parola di Ernesto Valverde. L’allenatore blaugrana ha negato la possibilità che possano partire altri giocatori dopo che Carles Alena si è trasferito in prestito al Betis Siviglia. In merito all’interesse dell’Inter per Vidal e del Milan per Todibo: “non mi aspettavo che Alena se ne andasse ora, la cosa mi ha sorpreso. Mi hanno detto che aveva questa possibilità in una clausola del suo contratto, e l’ha esercitata. Ora abbiamo un uomo in meno e non mi aspetto altre partenze“.

